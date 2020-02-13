獨行蒙面賊劫旺角珠寶金行　遇休班警斷正就擒

旺角發生持械行劫案，今日(13日)上午11時許，亞皆老街36號地下一珠寶金行，職員在店內陳設珠寶金飾，準備開門營業時，一名手持紅白藍袋的蒙面獨行賊突然闖入，向飾櫃淋潑懷疑揮發性液體，並從褲袋中取出一把懷疑手槍物體，指向店內職員聲稱打劫，着職員交出店內金器首飾，得手後奪門而逃，過程僅約2分鐘。

店內職員心感有異，懷疑該把手槍並非真槍，3名店員於是按動警鐘並衝出追截，終在金行轉角位置截停賊人，一名隸屬西九龍總區重案組休班探員途經見狀，上前合力將賊人制服，事件中一名珠寶店男職員左手被咬傷，由救護車送院治理，案件交旺角警區重案組接手調查。

旺角警區刑事總督察吳德南指，被捕男子姓李(52歲)、有案底，經調查後相信案件為獨行劫案，暫未發現李男有黑社會背景。警方將該把手槍檢走檢驗，初步證實為一把膠製氣槍，用以發射「BB彈」、彈簧性能較弱，惟當時犯人未有在槍內裝放「BB彈」。

經點算，賊人劫走約26對龍鳳鈪、88隻金手鈪及48條金手鏈，總值過百萬港元，已被全數起回。警方不排除賊人趁社會爆發疫情，戴上口罩掩飾犯案，強調行劫及使用懷疑槍械極度威脅公眾安全。