自稱黑幫童黨涉狎童販毒　5人先後落網

觀塘發生一宗涉及8男童黨嚴重罪行。事發本月1日，兩名14歲男童疑早前與童黨中兩名15歲男因瑣事爭執，4人其後相約至觀塘啟田道一處。兩名受害者現身後始知涉案童黨8人在場，隨即遭人以手襲擊。兩人不敵眾拳，童黨變本加厲，要求事主進行猥褻性行為，期間童黨中的3名15歲男童懷疑自稱三合會成員，並以言語恐嚇事主。

事主其後報警，兩人身體多處受傷，清醒被送往聯合醫院治理。觀塘警區反三合會行動組人員經深入調查後，於昨晨(12日)約11時展開行動，在觀塘康田苑一單位內拘捕與事主起爭執的該兩名15歲男童，並在單位內檢獲約42克懷疑何卡因，約值44000港元。警員再於平田邨一單位內拘捕另一名疑曾自稱三合會成員15歲男童，相信曾為被捕男童提供該批懷疑毒品。3人均涉「襲擊致造成實際身體傷害」、「以威脅促致他人作非法性行為」、「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」及「販毒」。

警員亦在康田苑附近拘捕另外兩名分別14及15歲男童，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」及「以威脅促致他人作非法性行為」。所有被捕男童正被扣留調查，警方正追緝童黨中涉案其餘3名均年約15歲男童。