30%幼園現退學潮　教聯會籲提供資助或免息貸款

教育局今(13日)公布係港學校延遲至不早於3月16日復課，並推出清潔津貼，又可讓個別幼稚園申請調整學費或減免學費。教聯會認為，全港至少約30%幼稚園的幼兒班出現退學潮，影響幼稚園學費收入，或會令學校出現經濟困難，期望局方提供資助或免息貸款，助學校渡過難關。

教聯會指，明白在肺炎疫情期間，家長都會出現經濟困難，而子女不用上學，對他們期望減學費或退學費表示理解，但無疑會影響學校收入，而局方在從沒有任何支援下，就公開指學校可以向局方申請調整學費，是將責任推予學校。

教聯會副主席林翠玲指，全港約有40%非牟利幼稚園開辦幼兒班，由於政府沒有提供資助，學校需要自負盈虧，一旦有大量家長退學，學校收入減少，可能會考慮將教師停薪留職，甚至裁員。該會理事蔡麗芳指，私立及獨立幼稚園更要交租，無疑加重負擔。

主席黃錦良指，期望政府提出的「100億港元防疫抗疫基金」可涵蓋幼稚園，為不同經營模式的幼稚園提供租金津貼、免息貸款等支援。副主席鄧飛指，教育局應清楚界定一次性津貼是否只可用作清潔，或是有更廣的防疫用途，否則業界無所適從。

至於全港學校延長停課兩周，黃表示局方提早公布可讓學校有更多時間準備復課。他認為，倘要縮短暑假以進行教學，做法並不理想，故建議學校在復課後取消課外學習，減少外出亦可避免感染風險，並且減少測考，預留時間補課。一般學校在6月上旬完成考試，以往會有試後活動，但若以這些時間補課，可助追趕教學進度。不過他指出，若停課期繼續延長，則無法避免縮短暑假。

議員鄭泳舜稱，明白疫情嚴重導致延遲復課，但畢竟會浪費學習時間，稱學生和家長都面對很大困難，希望網上教學可以延展到中學。

議員葛珮帆指，沒有人想要自己的小朋友冒險，但家長始終擔心子女的學習進度，望教育局多作協調。她稱現時基層收入減少，希望可酌情減少學費及校車費。她又指市面上難以購買小童口罩，認為學校有足夠防疫物資才能復課。