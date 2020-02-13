天主教停2周彌撒公開宗教活動　教友看視像轉播反省經文

因應新冠肺炎擴散，天主教香港教區湯漢樞機經徵詢醫護人士後，頒布由本周六(15日)起，暫停公開彌撒及任何形式的團體宗教活動等，直至本月28日為止，為期2星期。

由於新冠肺炎在香港本地感染的個案陸續加增，政府呼籲市民如非必要外出，應留在家中，並避免到人多聚集的場所，且未來兩周是抗疫關鍵期，天主教香港教區為回應政府強烈勸喻，頒布所有堂區聖堂及轄下小堂以及其他慣常舉行主日或平日「公開」彌撒的地點，必須暫停舉行任何「公開」彌撒，亦須暫停任何形式的團體宗教活動，婚禮及殯葬禮除外。

堂區聖堂及轄下小堂繼續開放供信友作私人祈禱或朝拜聖體，堂區聖堂亦可安排每日或在指定的日期舉行明供聖體，供個別信友參與，並為疫症早日平息祈禱。教友可以觀看視像或重溫主日彌撒轉播，或反省經文、閱讀聖經或誦念玫瑰經，代替親身參與主日彌撒。教區將於2月28日前，公布跟進的牧民措施。