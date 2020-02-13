法律界不滿太遲通知審訊安排　司法機構稱已盡早公布

新冠肺炎疫情下，司法機構自1月29日起至今只維持有限度聆訊，僅開庭處理必須及緊急案件，所有已排期的審訊一律要押後，司法機構會每周在臨近周末時公布下一個星期的安排。但大律師公會就對有關安排有微言，指太遲通知會影響大狀及律師們準備案件。司法機構日前就回信解釋，指法庭要考慮不同狀況，包括疫情發展及政府的應對決定等，才能決定法庭方面的安排，目前已盡可能及早公布。

而法庭亦一直留意休庭對實質運作的影響，並正研究疏導措施，目前在刑事案件方面，基於現時大部分案件都因為法庭只局部開庭未能處理，司法機構保證不會在法庭回復正常運作的首天便傳召所有案件，法庭將會個別通知控辯雙方及被告人有關案件提堂的日期，且會預留充足時間準備。

至於民事案件方面，司法機構呼籲各法律代表在有關程序上的安排盡力協商，有關法庭命令的時效問題則應該根據現行法例去釋義，必要時要尋求當值法官處理。而同時亦正積極研究利用電郵向法庭呈交文件的可行性。

司法機構又表示在衞生層面，會加強法院大樓的清潔，所有人士進入大樓前要量體溫及戴口罩，發燒者除獲法官批准，不得進入；而旁聽席座位數目會縮減，減低人數密度；任何從內地返港人士應留家自我隔離14天，並可以此為理由向法庭申請缺席聆訊。

司法機構今日(13日)起推行新防疫安排，東網記者今到高等法院視察，門口有多名保安把守，所有進入法院的人一律被保安要求量體溫，體溫符合正常才能進入。相關防疫安排告示貼於法院門前。

至於司法機構實施新座位安排，記者今早見高院第一庭進行公開聆訊時，4行的公眾席便封閉其中2行。