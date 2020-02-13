港澳辦人事變動反映有錯問責　學者促庸官鄭若驊落台

有學者認為，有關任免料與修例風波有關，直指鄭若驊(圖)此等庸官應問責落台。

修訂《逃犯條例》風波持續8個月，再有主理港澳事務的內地官員出現人事變動。繼國務院上月宣布免去王志民的香港中聯辦主任職務後，官媒今日(13日)報道，國務院免去張曉明的國務院港澳辦主任職務，改任港澳事辦分管日常工作的副主任(正部長級)。有學者認為，有關任免料與修例風波有關，直指中港官員有錯亦要問責，律政司司長鄭若驊此等庸官亦應問責落台。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，王志民及張曉明均為負責香港事務的官員，雖二人逗留香港時間長，但對修例風波民情掌握未夠透徹，去年區議會選舉結果相信令中央震怒，是事件轉捩點，令中央希望由內地出色人才、地位高的人接手香港事務。

陳認為此舉反映內地有錯就要問責，故此香港官員亦不應幸免。鄭若驊在修例風波中本應掛帥就修例解畫，釋除市民疑慮，卻把工作推給他人去做，終令政府進退失據。至暴亂持續，不可收拾，鄭亦未有推出良好法例以收阻嚇作用，而檢控工作方面更是歎慢板，加上鄭平時亦未能勝任司長工作，其領導的律政司亦多次「甩轆」，認為鄭此等庸官亦應主動辭職，問責下台。