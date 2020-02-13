新冠肺炎陰霾籠罩　口罩防疫品成最受歡迎情人節禮物

明天(14日)就是情人節，惟今年一眾情侶要在新冠肺炎陰霾下慶祝佳節。有交友約會公司調查發現，逾30%人選擇會在家中過節，以減少外出避開感染；而口罩及酒精消毒液竟成為最受歡迎情人節禮物。負責調查的公司提醒，在疫情影響下，雙方見面機會減少，除平時保持溝通外，在情人節這些重要節日也需要展示心意，以免感情轉淡。

一間交友約會公司於上月中至本月透過街頭及網上問卷方式，訪問572名男女，了解他們在疫情下向心儀對象送禮及消費模式的取向。結果發現，逾30%人表示會在家中慶祝節目，藉此避開疫情，30%男女表示會從網上購買禮物。

至於情人節禮物，超過30%受訪男女表示最想收到口罩及酒精消毒液，19%男士表示不用收禮物；14%女士希望收手錶或珠寶首飾，54%最不想收到的禮物則是公仔、玩具及模型；另外，分別有近30%女士及23%男士指今年無計劃送禮物。

禮品價格方面，40%男士表示收到500港元以下的禮物已滿足，而近30%女士則表示渴望收到1000港元至5000港元的禮物。

交友約會公司建議，在特別日子展示心意，包括及早計劃慶祝活動和買禮物，是尊重及重視對方的表現。交友約會公司指DIY抗菌口罩作情人節禮物亦是不錯的選擇，若選擇在家慶祝情人節，可網購食材「煮飯仔」增進感情。