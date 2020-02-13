5間母嬰健康院下周起暫停開放　7間胸肺診所停工

新冠肺炎疫情持續擴散，衞生署今日(13日)宣布，部分非緊急服務下周一(17日)起有進一步調整，其中5間母嬰健康院暫停服務，包括東九龍母嬰健康院、橫頭磡母嬰健康院、伍若瑜母嬰健康院、仁愛母嬰健康院和馬鞍山母嬰健康院，受影響的兒童及婦女會由指定健康院繼續提供服務，診所職員會聯絡受影響人士另作安排。

署方的所有長者健康中心亦於下周一起暫停健康評估及專職醫療預約；油麻地長者健康中心暫停服務，其餘17間長者健康中心的服務時間亦將調整，當中9間逢周一、三及五開放，而8間將於周二及四提供服務。

署方轄下7間胸肺服務診所的全監督治療，由周六(15日)起暫停，包括筲箕灣診所、九龍診所、西營盤診所、石硤尾診所、東九龍診所、大埔診所及東涌診所；而長洲胸肺科診所由21日起，改為每4星期的周五開放。

另外，署方轄下學生健康服務中心、學童牙科診所、婦女健康中心、社會衞生科診所、公務員診所、家庭醫學深造培訓中心、牙科診所，以及轄下愛滋病輔導及測試服務的電話及網上預約愛滋病測試服務，亦作出調整或暫停。