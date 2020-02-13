醫管局籲醫護延續使用N95　工會斥危害僱員安全

新冠肺炎疫情襲港，公立醫院前線醫護防疫裝備告急，多間醫院傳出口罩及保護衣僅餘下不足一星期的使用量。醫管局疑為節省裝備，不斷出奇招限制裝備使用準則。醫管局員工陣線今(13日)公開醫管局本月10日更新、針對處理新冠肺炎的通訊文件，局方建議醫護在連續接觸多名病人時，應延續N95口罩及眼部防護用具的使用時間，除非有損毀或弄污才可更換。

文件內容建議醫護，「於連續性接觸多個病人時，可延續使用N95口罩，中間無需(毋須)將其脫下或再次戴上」，相關建議亦適用於眼部防護用具。醫管局聲稱有關建議是跟從美國疾病管制與預防中心(CDC)指引。

惟工會翻查CDC指引後質疑醫管局有斷章取義之嫌。工會指CDC建議醫護「離開病人房間或護理範圍並閉門後，應脫下並棄置即棄性呼吸器」，即棄性的眼部防護用具亦採同樣做法。CDC在「延續使用」口罩的指引上亦具有限制條件，包括進行霧化程序後應立即棄置，而沾上血液、呼吸道或鼻腔分泌物，或病人體液後亦須棄置，與確診病人有緊密接觸後亦應棄置N95口罩。

工會質疑醫管局最新的裝備使用指引誤導醫護，嚴重危害僱員安全，做法不能接受。工會又稱，部分醫院的感染控制護士更作出「自把自為」的指示，例如建議每名員工每日只獲「分配」一個N95口罩，有醫院更建議員工用膳期間以紙袋存放N95口罩，用膳後重用。工會要求醫管局盡快檢視相關指引，並確保防護裝備的存貨充足。