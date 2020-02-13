政Whats噏：鍾國斌整口罩起波折　驗測認證結果遲兩周

新冠肺炎疫情持續，口罩短缺，市民周圍撲口罩。紡織及製衣界議員鍾國斌(Felix)之前同理工大學合作，研發可以防菌殺菌、最重要係可以重用60次嘅布口罩。本身已經開始生産，點知突然出現變卦，幫布口罩做驗測認證間公司座大廈有人中咗新冠肺炎，全座大廈要封14日，驗測報告要遲多兩星期先有！

Felix前晚(11日)喺Facebook發布咗幾張相，話畀大家知車衣女工已經開工積極車口罩，估計每日可以生產過萬個。Felix都做埋其中一個車衣男，相入面見到車衣女工教Felix車口罩。Felix話都想試吓幫手車口罩，不過都係唔好阻住晒喇。佢又多謝車衣女工幫手，希望口罩可以盡快推出，但最重要係個檢測驗證報告出到先，不過佢話應該唔會等太耐。

點知佢一講完希望唔使等太耐，隔兩日就出事喇！Felix今日(13日)話：「死火死火，幫我做驗測認證間公司座大廈有人中咗新(冠)病毒，全座大廈要封14日，咁個驗測報告要遲多兩星期才有。」不過佢話生產會照做，唔好浪費時間嘛，希望到時報告一出就即刻有幾萬口罩推出囉。有網民就留言話「禍不單行」同「一波三折」，不過都有人話好事必多磨嘅。