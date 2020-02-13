議員促港府為家長代付託兒費　接回湖北滯留港人

新冠肺炎疫情肆虐，教育局今早(13日)宣布延長停課兩星期，並取消小學遞交第3次升中呈分試成績。多名立法會議員均促請政府給家長提供協助，其中教育界議員葉建源對當局未有計劃取消TSA感到失望，認為教育局應減輕學校在復課後的不必要工作，讓學校有時間處理教學問題。他又指，政府在復課前應預先通知，若屆時疫情未平伏，則需要提供充足的物資予學校。

至於幼稚園減免學費方面，葉建源表示學費是幼稚園的主要收入來源，但部分家長或會在這段時間選擇退學或拒交學費，即使教育局指資助方法計算不變仍不足夠。他認為教育局應走多一步，避免出現有幼稚園取消N班或結業的情況。張超雄則建議，政府應幫助家長支付幼兒中心的託兒費，以免學位流失。

對於有港人仍滯留武漢，黃碧雲指多國早已派包機接回滯留湖北的國民，指現時有部分滯留武漢的港人為長期病患者，建議政府應盡快接回他們，並與迪士尼樂園商討，徵用該處的1700多間酒店房，讓武漢回港的人士作隔離。

譚文豪則認為，政府有責任安排仍在武漢的港人盡快返港，建議應分階段安排直升機或高鐵特別班次，在情況許可下安排想回港的人士返港。他表示，直升機最多可行駛1000多公里，建議可先讓小部分人試行。