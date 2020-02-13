涉7宗深水埗的士劫案　2男落網

由去年11月至今年2月10日，深水埗區接連發生7宗的士劫案，警方進行深入調查，翻查現場閉路電視及情報分析後，鎖定疑犯樣貌及經常出沒的地點。至昨日(12日)凌晨3時許，西九龍總區情報組及深水埗分區特遣隊掩至深水埗，以涉嫌行劫拘捕2名分別姓鄭(23歲)及姓梁(26歲)本地男子，相信與上述7宗的士劫案有關，兩人均報稱無業，其中1人有案底。警員隨後把疑犯押往搜屋，在其中一人單位中搜出一把約50厘米長利刀，相信與案件有關。

深水埗警區重案組督察陳文靜稱，每宗案由1至3名賊人落手，他們一般選擇於入夜至清晨時分犯案，每次均於深水埗區上車，並選擇同區較僻靜地點落車，當車輛駛抵目的地，賊人即露出賊相，亮出利刀向司機打劫，7宗案件共涉及2.7萬元。其中3名司機因反抗而手部被利刀鎅傷。由於案中的受害人年齡介乎55至72歲，不排除有人特意選擇較年長司機下手。

案件交由深水埗警區重案組跟進，正追緝至少1名在逃男子，惟相信已拘捕案件主腦，警方不排除有人眼見近日社會動盪而趁火打劫，呼籲市民及的士司機如有任何相關資訊可向警方提供。警方重申對一切危害市民人生安全及財產的行為絕不容忍，有信心及決心打擊案件，並稱搶劫為嚴重罪行，一經定罪，最高判罰終身監禁，呼籲市民勿以身試法。