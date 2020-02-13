屯門43歲男子確診新冠肺炎　鑽石公主號8港人受感染

新冠肺炎個案持續上升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(13日)表示，香港今日新增一宗確診個案，患者是一名43歲男子，沒有外遊紀錄，於屯門紫田村居住，從事保險業，而香港至今累計有51宗個案。張又指，停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪中有8名港人確診新冠肺炎。

上述第51名患者於上月29日起出現咳嗽，同月31日有屙嘔，曾數次求醫，至本月12日入住屯門醫院並於今日確診。病人曾於上月30日與12人共同進膳，其中1人是早前確診的第47宗個案。張指會追蹤他的同事及客戶。

張竹君又透露，康美樓日前確診的低層07室個案有爆發家庭群組感染，包括第46宗居於田灣邨田澤樓的親家。據她初步了解，該名75歲的親家在確診前曾出席聚會，最新發現當中有一名聚會人士目前初步確診。兩名人士同康美樓低層07室的新確診個案有聚餐，是一對母子，他們目前都初步確診，目前仍調查感染源頭是否與康美樓相關個案有關。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，過去24小時內呈報52宗懷疑個案，目前仍有126名懷疑個案患者留院觀察。目前51宗確診個案中，除了1人死亡及1人出院外，仍有49人在9間醫院留醫，當中包括4人情況危殆、5人情況嚴重。

在4名危殆病人中，包括第26宗個案，患者因氣促情況增加，轉入醫院深切治療部，並需插喉協助呼吸。至於5名情況嚴重病人中，有一人為原本於瑪嘉烈醫院深切治療部留醫的情況危殆患者，該名患者情況好轉，已不用插喉，轉為情況嚴重。另一情況嚴重患者涉第45宗個案的71歲男病人，他因氣促情況加劇，目前需聞低濃度氧氣。