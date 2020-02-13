社署資助福利暫停或有限服務　幼兒中心停至下月中

因應新冠肺炎疫情最新發展，政府部門繼續實施特別的服務安排，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。社會福利署今(13日)宣布，資助的福利服務及其轄下服務在下周一(17日)起至下月1日期間會暫停/維持有限度服務，而資助幼兒中心停止服務的安排則維持至下月15日。其他受社署資助的非政府機構，會自行決定是否繼續提供服務。

署方轄下所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心停止服務，但會開放予有需要的使用者。

署方又指，除住宿照顧服務和熱線服務外，會維持有限度服務。住宿照顧服務、綜合家庭服務中心和綜合服務中心，只提供個案服務；短期食物援助服務、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務、嚴重殘疾人士家居照顧服務、嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務，只提供膳食、陪診、護理及藥物管理服務；院舍外展醫生到診服務、熱線服務，以及向免遣返聲請人提供的人道援助，會繼續開放/運作。

另社署資助的長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士社交及康樂中心、綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、社區中心等將不對外開放，但維持有限度服務，如長者中心的膳食服務等。

至於社署轄下除社署熱線和屯門兒童及青少年院繼續提供正常服務外，其他如綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課、社會保障辦事處等，只維持有限度服務。