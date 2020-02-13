海皇粥店生意受挫8折出糧　不同意員工須離職

海皇粥店要求所有分店員工自本月1日起以8折支薪。

新冠肺炎疫情爆發，本港餐飲業受重創，結業減薪消息不斷。今日網上再流出一份由飲食連鎖店海皇粥店向員工發出的「8折支薪同意書」通告，要求所有分店員工自本月1日起以8折支薪，直至另行通知。海皇粥店行政總裁李英立對東網確認消息，指減薪安排涉及300名員工，並透露高層亦同樣減薪2成，冀能共度時艱。

該份通告指，由於受疫情影響，海皇粥店決定由本月1日起，所有分店員工以8折支薪，直至另行通知為止，員工須在下周二(18日)前簽署交回人事部，未簽名會視為不接受安排，按既定程序辦理離職。

李英立回覆指，此安排實屬無可奈何，自去年7月爆發反修例風波，分店營業額受到很大影響，部分分店營業額跌幅超過一半，去年底雖有穩定迹象，但今年又爆發新冠肺炎疫情，對生意造成沉重打擊。

為維持分店營運，曾實施一系列措施如高層減薪2成、本月初暫停2間分店以減少開支，又促請業主減租，無奈只有小量業主願意減租。在不想裁員情況下，只好作出8折支薪安排，希望員工諒解及配合，公司在逆境中繼續經營至疫情過去。