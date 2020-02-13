沖廁水珠最高濺離廁板1米　學者倡隔日用漂白水潔廁

新冠肺炎肆虐，日前在青衣長康邨康美樓爆出「樓上傳樓下」的廁所播毒疑雲，引起公眾關注廁所衞生問題。香港城市大學今(13日)發表研究報告指出，沖廁產生的水珠最高可濺起至距離廁所板1米，細菌和病毒會隨氣流擴散，有機會影響如廁人士健康。

城大工學院建築學及土木工程學系副系主任賴志強指，實驗模擬典型的家居廁所沖廁情況，每次沖廁可產生1.4萬至8萬顆水珠。賴補充，若水箱位置較高或採用閥門的沖水系統，水珠會濺得更高，最高可濺起至距離廁所板1米。賴認為，雖蓋上廁板可減低水珠污染廁所空氣的情況，但有文獻指出，細菌會透過廁板和廁缸的數毫米罅隙，伴隨霧化過程離開廁缸及飄浮於空氣中。

賴指，由於細菌會黏附在物件表面，建議市民可隔日用1:49的稀釋漂白水清潔廁缸，以及用1:99稀釋漂白水清潔廁所各處，並提醒市民要用洗刷的方式才可徹底清潔。

感染及傳染病科專科醫生李慧芯指，建議市民長期開啟洗手間抽氣扇，以減少空氣中的細菌和病毒。李指，研究以典型的家居抽氣系統計算，開啟抽氣扇後15分鐘可減少87%氣溶膠，但前提是要確保廁所喉管沒有破損，以及關上廁所窗口，以防抽出的污染物再被抽入。李補充，由於廁所門會有罅隙，可讓鮮風取代受污染的空氣。