銀行界推措施助抗疫　延遲還款增中小企現金流

新冠肺炎疫情肆虐，各行各業遭受不同程度打擊，其中零售、旅遊及餐飲等更是首當其衝。香港金融管理局今(13日)表示，周二(11日)召開銀行業中小企貸款協調機制(協調機制)特別電話會議，商討業界如何因應最新發展加大力度支援中小企客戶。

與會銀行認為疫情給中小企帶來另一波衝擊，增加中小企現金流壓力，涉及的層面非常廣泛，除了零售、餐飲等已深受經濟下行影響的行業外，其他包括出入口和運輸行業的中小企也受到不同程度的影響。因應最新情況，8間與會銀行均已推出一系列支援中小企的措施，餘下兩間與會銀行將於短期內推出相關措施。

為減輕中小企現金流壓力，銀行繼續向不同行業客戶提供延遲還款或貸款展期的安排，並進一步寬減各種費用。另有銀行提供無抵押貸款產品予中小企應急以增加現金流，並設立特快審批通道處理貸款申請。在出入口行業方面，銀行延長貿易融資還款期配合被疫情拖長的貿易周期，並容許客戶申請把貿易融資額度暫時轉為現金透支額度。另銀行已向部分受影響運輸業客戶包括的士和小巴營運商，安排還息不還本安排或貸款展期。

此外，所有與會銀行均已推出或將會於短期內推出紓緩個人財務困難的措施，包括容許住宅按揭貸款暫緩償還本金、減免信用卡借款費用等。就住宅按揭貸款暫緩償還本金的安排，金管局表明，儘管銀行在正常情況下須遵守住宅按揭貸款期不超過30年上限的監管要求，但若客戶有特殊需要，銀行可根據個別情況彈性處理貸款年期上限。

「中小企融資擔保計劃」方面，因應銀行容許貸款展期和延長貿易融資還款期可能牽涉擔保條款的轉變，香港按證保險有限公司已致力優化相關程序，務求更快處理有關銀行變更貸款條款的申請。個人按揭方面，就近日有銀行為借款人提供「還息不還本」或貸款展期的安排，按證保險公司表示亦會靈活處理，容許使用「按揭保險計劃」的借款人申請這些措施，協助減輕他們的還款負擔，並會研究簡化相關程序，縮短審批時間。