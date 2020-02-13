莎莎爆減薪潮基層最多減15%　前線員工分更上班

莎莎國際繼早前暫停本地逾20間分店營業後，今(13日)表明會全方位節省開支，包括調整各部門及前線人手部署。其中前線員工本月至4月期間，會採用分更形式，減少值班員工數目，集團高層及基層員工均會減薪10%以上，全體執行董事更由本月起減薪75%，為期3個月。

該集團指，莎莎與香港零售業同業，正受不利的市場環境影響，並表示正採取各項措施節省開支，其中已檢討整體員工編制以精簡架構，員工流失佔本地整體前線及後勤員工不多於3%。

該集團又考慮，下月起至5月會進行短期減薪，當中高級管理層的減幅約40%，其餘基層員工減幅10%至15%。連同較早前全體執行董事由2月起減薪75%約3個月，該集團希望一系列精簡架構措施，能夠在短期內節省成本約30%。

該集團重申，會繼續與業主商討減租事宜，管理層希望員工及各界人士在艱難時刻，明白零售業現時面對的難關，上下一心，保持正面及樂觀的態度，攜手共渡時艱。該集團又稱，為加強防疫，已讓員工預早內部訂購口罩，要求前線及後勤同事早上及中午均需量度體溫。