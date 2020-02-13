政府疫後派$3000電子消費券　退回2018年職業稅70%

面對持續蔓延的新冠肺炎疫情，多個行業遭受打擊。澳門政府今(13日)公布關於減免稅務及規費，以減輕企業及居民負擔，其中退回70%已繳納的2018年度職業稅稅款，金額上限為2萬澳門元，惠及17萬本地僱員；另提高2020年度職業稅可課稅收益的固定扣減，由目前的25%提高至30%，料惠及18萬本地僱員。

政府表示，會在疫情緩和後向每名居民發放3000澳門元電子消費券，消費券須在當地消費，並要在3個月內使用，冀提振消費、擴大內需；另本年度醫療補貼計劃中，臨時性向每名特區永久性居民多發一次600澳門元的醫療券，以因應抗疫的持續需要，關注個人的健康，並補貼居民住宅3個月的全部水電費，以及對社工局經濟援助的弱勢家庭多發兩個月的援助金。

其他減免稅務及規費包括調整所得補充稅，對2019年度所得補充稅稅款，作上限為30萬澳門元扣減，涵蓋包括中小企在內的商業企業，惠及2970間企業；豁免本年向澳門居民住宅所徵收的全部房屋稅，惠及18萬戶住宅，同時減免商業場所25%的房屋稅，惠及2.5萬個商業場所。

至於酒店、健身室及卡拉OK等旅遊服務場所，5%的6個月旅遊稅均獲豁免，惠及854間場所。此外，全部營業車輛的牌照稅將獲退回，並豁免或退還於2020年度各行政部門及實體徵收的行政准照費用及印花稅。