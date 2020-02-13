議員促政府派8000元防疫津貼　撥款助無薪假變「半薪」

新冠肺炎引發口罩搶購潮，市面供不應求導致推高口罩價格。立法會議員陳凱欣今(13日)約見財政司司長陳茂波，建議政府推出「防疫現金津貼」計劃，向年滿18歲的香港永久居民派發8000港元現金津貼，減輕市民近日購買貴價口罩的額外財政負擔。

陳凱欣向政府提出多項建議，除了建議派8000港元現金，減輕市民採購防護裝備的財政負擔，又建議將學習津貼加碼，從2500港元提高至8000港元。她希望政府可暫緩市民交稅、確保前線工作人員，包括清潔工人及保安從業員有足夠的個人防護裝備等，建議政府於「100億防疫抗疫基金」增設開工不足津貼、資助企業「無薪假」變「半薪假」、提供10日有薪「防疫親職假」用作照顧家人。

被問到8000港元「防疫現金津貼」會否變相鼓勵市民搶購貴價口罩，導致口罩價格更加昂貴。陳表示部分市民已購入口罩，政府應適當補貼，指摘政府主張自由經濟，導致口罩價格瘋狂上漲。她指，現時口罩供不應求，可考慮立法規管或要求消費者委員會訂立良心企業名單和黑心企業名單，或可倣效澳門政府與藥房協議限購，以確保口罩供應充足及價格合理。