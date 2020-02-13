政Whats噏：移師社區中心開會　沙田區議員批政府無支援

因應新冠肺炎疫情持續肆虐，政府上周除咗延長公務員在家工作安排(home office)，更暫停向區議會提供開會場地同秘書服務。不過，沙田區議會今午(13日)繼續按原定日程召開會議，但就移師到馬鞍山一間社區中心舉行。會上有區議員不滿秘書處並無就會議提供支援，仲大鬧佢哋「罷工」添！

今日沙田區議會一連召開兩個會議，喺緊接大會召開嘅防疫工作小組會議上，一眾議員討論兩筆用於購買防疫物資同製作宣傳品，分別涉及138萬港元同62萬港元嘅撥款。另外，會上亦就口罩、酒精搓手液嘅數量同標準，以及宣傳品等細節達成共識。

會議期間，區議員趙柱幫關注招標程序事宜，仲形容依家政府無限期罷工，擔心招標會拖至疫情完結後才展開。工作小組召集人麥潤培就即時糾正，指出政府並冇罷工，只係改為home office，仲提到秘書處喺會後會聽番錄音，並會撰寫會議紀錄。

不過，副主席黃學禮亦加把嘴，指home office同罷工差唔多，指是次會議需要由主席程張迎親自通知，而且網頁上並無更新開會場地，要求秘書處問責，但遭麥提醒應回歸討論工作小組嘅內容。