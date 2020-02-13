學校口罩嚴重不足　學界建議視像或拍片代替面試

教育局今(13日)宣布再延長停課兩星期，不早於下月16日復課，並取消小學遞交第3次升中呈分試成績。中學、小學及幼稚園學界普遍理解局方安排，香港中學校長會主席鄧振強認為，取消最後一次呈分試對中學收生影響不大，又指若有學校取消中一收生面試，建議可作視像面試，或要求學生呈交短片作自我介紹等方式進行。

鄧表示，教育局的延課照顧了學界憂慮，認為學校接下來可以聚焦未來一個月如何維持學與教，又指不少學校使用視像會議軟件，作實時的互動教學。鄧又稱，政府曾言會有充足時間讓學校準備復課，相信會至少14日前通知，亦有機會分階段和分年級進行。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，接受教育局的延課決定，提到復課要有兩個條件，一是疫情受控、二是防疫工作得以維持。張強調，學校需要足夠的防疫物資，包括口罩及消毒液等才可持續抗疫，惟目前尤其口罩最為短缺，寧願要物資多於津貼費，「我哋係要貨唔要錢，唔通攞張銀紙掩住口鼻」。

張舉例指，一個全日制學生一日午膳前後，須使用兩個口罩，以平均一間學校500人推算，1間學校每天須用1000個口罩。他估計大多數學校「連三日(口罩存量)都未必有」，冀政府及民間利用延課的時間籌備足夠的口罩，為復課作準備。

屯門興德學校校長賴子文指出，目前校內僅有足夠師生使用一星期的口罩量，希望政府能在家長及學校都難買抗疫物資的情況下，統一提供足夠安全的物資供師生使用。

卓思英文學校暨幼稚園校長廖鳳香認為，批准個別幼稚園調整學費之舉恐造成混亂，因為若個別幼稚園有申請而其他沒有，或惹學童家長不滿，「學童係(因疫情)唔返學就減學費都唔會返！有家長見到自己子女間幼稚園冇申請減學費，可能會不滿」。廖又指，教育局會以幼稚園上月的學生數量為基數計算資助額，以及提供一次性特別津貼等，這些措施均對校方有幫助。她認為一次性特別津貼不應限於用作清潔校園，金額應不少於兩萬港元，「如果津貼可用作全面支援校方度過疫情，例如增添網上教學資源等，彈性會更大」。