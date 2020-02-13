港府抗疫慢不派錢落後澳門N拍　各界狂轟廢官懶理

旅遊業在反修例風波及疫情環境下大受打擊。(黃雄攝)

新冠肺炎重創經濟，澳門政府率先推出3000澳門元電子消費券及其他退稅免稅措施，相反香港政府仍寸步不行，遭社會各界炮轟！時事評論員陳雲生狠批港府，防疫抗疫政策在各方面已落後澳門政府N拍，稱本地飲食業及零售業正面臨前所未有的寒冬，政府一班「廢官」仍然懶理，「覺得少做少錯、不做不錯」，直言不同政黨派別人士都表示對政府感絕望，「行政會議成員都難幫政府護航」。

陳指出，多個政黨、甚至行政會議成員，都曾開腔要求政府考慮派消費券刺激本地消費，惟政府依然愛理不理，反觀澳門當局已當機立斷，快速安排疫後刺激消費措施，並豁免受影響行業的部分稅務負擔，直言「香港政府真係做得好曳」。他認為港府應參考澳門政策，盡快推出相關措施，幫助市民渡過難關。

曾多次要求政府推出消費券的旅遊界議員姚思榮表示，港府因反修例事件及疫情雙重夾擊，「旅遊業簡直就嚟死」，認為政府應拋棄守舊的觀念，大力幫助業界，「甚至要比澳門做得更大膽」。他建議除派發3000港元消費券或7000港元現金外，更應在100億港元防疫抗疫基金中，改革旅行社獎勵計劃等，並在本月公布的財政預算案中加大稅項寬減措施。