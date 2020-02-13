醫護防疫裝備告急　公院將大幅削減非緊急服務

新冠肺炎肆虐，醫護防疫裝備告急。醫管局行政總裁高拔陞今(13日)發表網誌，指出新冠肺炎開始在社區蔓延，公立醫院的負擔愈來愈重，而且在環球供應鏈受阻，個人防備裝備等物資供應緊絀，前線醫護同事身心都承受巨大壓力，決定在未來數星期將大部分公立醫院的服務押後進行，以保障病人和前線醫護人員的安全，並形容削減服務是當前最合適的處理手法。

高在網誌中以內地情況為例，指出部分新冠肺炎的病人除了在內科和呼吸科出現外，亦可能在其他專科如眼科、耳鼻喉科，甚至是精神科等出現，如早前武漢精神科醫院便有數十名醫護人員確診感染，意味醫護人員在任何專科都有機會受到感染，「我們最擔心就是出現『院內傳播』的情況，萬一不幸地出現這狀況，肯定對前線醫護人員構成一定風險」。

因此在保障病人及前線醫護人員安全的情況下，醫管局決定在未來數星期大幅削減公立醫院的非緊急和非必要服務，有助減少醫院內人流，減低交叉感染風險，以及集中資源抗疫。當中預約手術除了必要的手術如癌症手術外，非緊急及例行的臨床檢查均會順延進行。

高又指，醫管局會加強公私營合作的範圍和力度，在未來協助處理因押後服務而積壓的工作量，建議在精神科暫停短暫出院回家的安排(home leave)，新入院及返回醫院的病人，亦會首先集中在收症病房，並會探討加強視像診症服務。