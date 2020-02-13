政Whats噏：公僕缺口罩好惶恐　馬志成促政府穩定供應

口罩供應短缺，為避免不必要嘅浪費，政府話唔符合條件嘅，戴咗口罩都要除番落嚟，之但係點先符合條件呢？政府人員協會今日(13日)就去信公務員事務局局長羅智光，話最近接到任職唔同部門嘅會員反映，由政府提供嘅口罩供應開始緊張，要求羅智光全力確保防疫用品供應穩定。

政府人員協會有數十個屬會，成員逾4萬名公務員，部分屬會係前線工作人員。因應疫症不斷擴散，該協會主席馬志成話政府確實制訂咗使用口罩嘅準則，但係有部分喺前線工作嘅公務員，如果唔夠口罩，又或者政府冇口罩畀員工用，啲員工就會好惶恐。佢舉例，話例如喺電話中心工作嘅，以往用完電話都要抹乾淨電話筒，依家更加要用口罩喇！

但係政府喺全球採購遇到困難，目前收到嘅口罩貨量好少。馬志成話都明白政府購買口罩有困難，但係必定要反映員工嘅憂慮，實際上亦有其他公務員工會提出同樣嘅關注，希望局長能夠更加關注公務員嘅需要，全力確保口罩同其他防護裝備、消毒用品等供應穩定，令同事可如常使用，而部門亦要設法疏導員工嘅焦慮同情緒，令佢哋安心繼續工作。