反修例示威加疫情令生意大減?　茶餐廳老闆打劫女途人

一名男子昨晚疑在將軍澳翠嶺路的變電站外搶劫一名女子的手提電話被捕。

本港去年下半年經歷反修例示威，至今年初又遇上新冠肺炎，令本港經濟陷入冰河時期，有茶餐廳老闆聲稱生意大減，昨晚(12日)在將軍澳以鎅刀攔途搶劫女途人的手提電話，幸有兩名騎單車人士經過，將匪徒制服，警方接報到場將賊人拘捕。

案發於昨晚11時半，一名36歲姓李男子疑在將軍澳翠嶺路二號的變電站外，以鎅刀指嚇一名年約40歲的女途人，搶走其價值3000元的手提電話，期間，有2名騎單車人士經過，於寶順路及翠嶺路交界將賊人制服，並報警交予警方帶走。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第2隊跟進。

消息指，賊人事後聲稱自己原是茶餐廳老闆，但因反修例示威令其生意轉差，怎料新冠肺炎，更令其茶餐廳生意進一步下跌，遂鋌而走險犯案。據悉，警方一直關注反修例示威對本港治安的影響，特別是有人趁火打劫進行「搵快錢」罪行，至近月，疫情進一步影響本港經濟，警方將加強留意社會情況，特別是各類劫案會否因此增加。