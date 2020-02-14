黃大仙9男女先後染退伍軍人症　兩患者曾分赴澳門深圳

衞生署衞生防護中心昨日(13日)正調查一宗涉及11名病人的退伍軍人病群組個案，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

衞生防護中心分別於2月1日、2月3日、2月6日、2月7日、2月10日及2月11日公布一宗的退伍軍人病群組個案。中心昨日再錄得一宗新增與該群組相關的退伍軍人病個案，累計涉及9男2女病人（年齡介乎65至84歲）。

第11名病人為82歲男子，居於黃大仙彩虹邨金漢樓。病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。

衞生防護中心發言人說：「流行病學調查發現，除了其中2名病人曾分別到過澳門和深圳外，其餘9名於潛伏期內均沒有外遊。全部病人均有長期病患及居於黃大仙區。」

衞生防護中心已聯同機電工程署到病人的居所及附近進行多次視察，採集水樣本及環境採樣樣本，進行退伍軍人桿菌檢測，以調查可能的感染源頭。

經化驗後，在4個彩虹港鐵站淡水冷卻塔採樣的水樣本中，發現有三個冷卻塔樣本的嗜肺性退伍軍人桿菌濃度高於行動水平。

根據香港鐵路有限公司的資料，有關冷卻水塔已於2月4日及12日進行消毒。鑑於2月4日前採集的水樣本驗出含有高濃度的嗜肺性退伍軍人桿菌，作為預防措施，中心昨日已建議有關公司停止全部4個冷卻水塔的運作，並對系統進行清洗及消毒。中心人員將再次採集水樣本以確定有效消毒。