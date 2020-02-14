警上門查500名被隔離人士　批放炸彈比疫情更遺害社會

新冠肺炎疫情持續擴散，港府跨部門忙於應對，其中警隊亦加入抗疫行列，擔任多項前線及後勤工作，包括檢查隔離人士的行蹤，短短四日已突擊上門檢查約500人。對於港府在多區闢「隔離營」而引起反彈，更有人多次堵路示威甚至放炸彈，警方指有關行為比疫情更加遺害社會，定必全力追緝涉案人士。

警務處監管處處長劉賜蕙接受訪問時表示，警隊在今次的抗疫戰爭中，主要負責協助口岸及檢疫中心運作、協助衞生署執行檢疫隔離令、處理突發事件、偵辦騙案，以及揪出散布假消息的歹徒等。警方亦特別組織自願抗疫專隊及退休義工隊，兩隊分別各有60人及120人；警方亦向政府交出八鄉少年警訊永久活動中心作隔離之用，可提供138個隔離單位，預料最快下月初運作。

至於如何協助執行隔離令，劉賜蕙指義工隊會致電隔離人士查問行蹤，衝鋒隊亦會上門突擊檢查，而自本月8日至11日，警方共抽查339戶共507人。一旦發現有人違反檢疫令，警方會發通緝令並由失蹤人口組負責跟進，對首次違令人士發出警告信，二次違令要戴電子手帶，第三次則會把對方送往檢疫中心，至於會否檢控則要由衞生署決定。

此外，港府在多區闢「隔離營」而引起反彈，更多次出現堵路示威；亦有人聲稱不滿政府未有全面封關而放炸彈。劉坦言情況令人擔憂，指：「佢哋打亂咗應付疫情嘅人手，尤其放炸彈嘅人行為令人髮指，比疫情更加遺害社會」，警方定必全力追緝涉案人士。

對於謠傳警方囤積防疫裝備，且有關裝備質素亦較佳等，她對此甚感無奈，指警隊對裝備使用有嚴謹規定，而物流署上一次供應口罩已為上月月中，不存在囤積問題。至於在長康邨疏散行動中，部分警員穿着白色保護袍「barrier man suit」，警方以往亦曾使用，日後亦會按衞生署的建議及與其他部門溝通，使用合適的裝備。