廣田邨住戶污水渠滲屎渣　房署外判憂感染拒維修

「爆屎渠」隨時變爆肺炎！新冠肺炎可以透過糞便傳播，藍田廣田邨廣靖樓一個中層單位住戶飽受污水渠滲漏困擾3個月，近月發現渠身流出惡臭液體，出現疑似「屎渣」，向房屋署投訴後證實屎水來自上面樓層。但房署職員竟向他指因近月肺炎肆虐，承辦商工人擔心受感染，無人開工，無法處理。房屋署承認曾派人視察，惟推說因新年假期等因素而未能即時處理，已指令辦事處加快維修。

居於廣田邨廣靖樓中層單20多年的陸先生與太太同住，他表示自去年12月起發現廚房對出露台的污水渠出現滲漏，最初不以為意，但隨近期新冠肺炎疫情愈來愈嚴重，加上專家證實病菌可透糞便傳播，對此感非常憂心。由於樓層石屎並非完全密封，更沿渠身一路流至下層，擔心樓上樓下一旦感染疫症，病菌散播全廈。

直至本月初，情況未有改善，渠身出現的滲漏更趨嚴重，臭味充斥整個露台，流出的污水更出現疑似排泄物，由於與廚房只是一門之隔，加上門身生鏽未能關門，擔心病菌湧進屋內。

經多次投訴後，房屋署管理處終派人到單位檢查，職員向他承認污水來自樓上單位，令他非常焦急，加上根據政府公布的名單，廣田邨廣靖樓2月中時有住戶需要進行強制家居檢疫，令他更為憂慮。可惜房署職員檢查後並無即時動工，職員反而向他指出，由於本港肺炎肆虐，沒有工人願意開工，愛莫能助，只能將資料記下，估計需等待數星期。

陸先生批評房屋署非常離譜，「而家好緊急，唔係塌石屎同漏水咁簡單，係會死呀」。他要求房署就未能安排工人維修發信，讓他們可先行搬至酒店暫住，並獲得保險賠償，但亦不得領。

房屋署回覆指，廣田邨物業服務辦事處接獲廣田邨廣靖樓住戶有關露台污水渠滲漏報告後，已即時派員上門視察。經詳細檢查後，於上月中確實滲漏範圍及維修部分，惟因近農曆新年假期等因素，維修承辦商未能即時處理，現已聯絡相關住戶，安排維修承辦商昨上門維修。