今通屯馬線　鐵路迷啟德站守候搭特別頭班車

沙中線屯馬線一期今日(14日)情人節通車，港鐵會於今早5時45分於啟德站開出特別頭班車，而該站D出口亦於早上5時20分開放予市民入內。昨晚約11時許，在啟德站D出口，已經有約10名鐵路迷在閘外等候，冀能於今早第一時間搭頭班車，率先體驗新鐵路線。港鐵職員則在站外放置帳篷，供鐵路迷避雨。

資料顯示，屯馬線一期開通後，現時馬鞍山線終點站將於大圍站向九龍東伸延，沿途增設顯徑、鑽石山及啟德3個新車站。乘客來往烏溪沙至啟德不用轉車，車程由37分鐘減至29分鐘，而大圍至鑽石山車程則由17分鐘減至9分鐘，大埔墟至鑽石山車程則由32分鐘減至26分鐘。現時大圍站東鐵線往紅磡方向月台有天橋直駁至該站馬鞍山線的抵站月台。

新線開通後，東鐵線南行乘客可經天橋換乘新線往啟德方向，至於新線往烏溪沙方向及東鐵線往羅湖及落馬洲方向之間的換乘，乘客須先落樓返回車站大堂才能轉線。鑽石山站方面，該站現有觀塘線車站大堂，有3條行人通道連接至位於該站擴建部分的屯馬線車站大堂，左右兩側的通道位於非付費區，而位於付款區內的中間通道則供乘客直接換乘屯馬線及觀塘線。新線繁忙時間每3分半鐘一班車，港鐵預計新鐵路線初期客量每日少於7至8萬人次。