東方日報A1：張曉明降職　夏寶龍兼掌港澳辦

修訂《逃犯條例》風波持續逾八個月，主理港澳事務的內地官員再有人事變動，繼國務院上月初宣布免去王志民的香港中聯辦主任職務後，內地官媒昨報道，國務院免去張曉明的國務院港澳辦主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任（正部長級），而其職務就由全國政協副主席夏寶龍兼任。而港澳辦副主任則由香港中聯辦主任駱惠寧，以及澳門中聯辦主任傅自應兼任，組成新的「鐵三角」。有學者及建制派人士認為，張曉明被免職屬「降職」問責，料與本港修例風波，以及建制派一盤散沙，於去年區議會選舉潰不成軍有關。

資料顯示，張曉明現年五十六歲，是江蘇泰興人，畢業於西南政法學院法律系，再於中國人民大學法學院修讀刑法碩士。一九八六年，張加入港澳辦工作，出任副主任科員。八八至九○年任中英聯合聯絡小組中方代表三秘，九四至九七年任港澳辦香港政務司處長，二○○四年至一二年期間出任港澳辦副主任。張亦於一二年出任香港中聯辦主任，至一七年接替退休的王光亞任港澳辦主任。

至於夏寶龍，據中國政府網資料顯示，他一九五二年於天津出生，於北京大學經濟學院政治經濟學畢業，二○○三年前一直在天津任職，官至天津市副市長。夏於○三年起調任浙江省，先後任省委副書記、政法委書記、省長、省委書記及省人大常委會主任，一八年起出任全國政協副主席兼秘書長。

全國港澳研究會理事宋小莊表示，張曉明被國務院免職並改任副主任，明顯是降職，國務院的決定可能反映張在處理修例風波一事上成效不彰，不懂在適當時候以強硬的手法應對，令其失去在港澳辦的話語權。

身兼議員的港區人大代表田北辰認為，張曉明和王志民兩人分別被降職和調職，可見前者在處理修例風波的責任比後者更大，但他對張僅被降為副主任感奇怪，認為不尋常，皆因降職在內地官場文化甚少發生。田又指，張被降職應與修例風波有關，雖然張在修例風波發生期間曾表明港府必須止暴制亂，但作用不大，示威場面愈趨激烈，暴力衝突情況拖了一段長時間，對社會造成撕裂，嚴重影響管治團隊穩定。而建制派去年區議會選舉大敗，料亦是張被降職部分原因，形容兩者是「因果關係」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，張曉明被降職與修例風波有直接關係，張及王志民在修例風波中對民情了解並不透徹，而區議會選舉建制派大敗亦是轉捩點，區議會選舉令中央震怒，令中央認為需由內地更出色、地位更高的人去領導本港事務。而前議員王國興就指，是次港澳辦換人與本港政治形勢有關，去年本港爆發暴亂，中央對本港局勢及出現的情況感到不滿，加上建制派在區議會選舉大敗，料亦與今次人事變動有密切關係。

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