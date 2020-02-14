你要知：化學博士拆解DIY口罩work唔work　呢款竟然都有用？

新冠肺炎肆虐，香港人「日日搶口罩」，「口罩荒」下，市民各出奇謀，毛巾、紙巾膠水樽，紛紛成為抗疫產物。究竟這些山寨口罩是否有用？經消毒的外科口罩又能否重用？一款大媽必須物品，原來抗疫功能甚佳，東網請來化學KOL Dr. K.Kwong，為大家拆解疑團。

人人都能自製口罩？Dr Kwong坦言，自製口罩達到外科口罩的保護程度，一般人是無法辦到，皆因口罩需要用到的以Melt-blown製作的塑膠不織布，其密度距離達到最細十微米，才可阻隔飛沫，這種物料一般在市面上難以買到。「而依家全球有呢種布嘅地方，都被搶得好厲害。」即使買得，也未必有「無菌室」處理，「無呢兩個元素，就自製唔到醫療級數嘅外科口罩」。

莫非自製口罩毫不可能，Dr Kwong補充，口罩的其中一個用途，「就係可以用嚟嚇你對面嗰個人，等佢戴個口罩」。因此，即使是配戴布口罩未有阻隔飛沫，但或能達致令他人戴口罩的效果。至於該如何製作布質口罩？質料方面，最佳是棉布，其次是一般不織布，最後是毛巾。但棉布必須挑選密度較高，能遮掩口鼻。不過要留意的是，布料無法有效阻隔外來飛沫，只能減少配戴者所噴出的飛沫。

如果疊很多層的毛巾，又能否有阻隔飛沫效果？原來亦是「阻隔唔到」，他解釋，毛巾的密度不高，最細的孔已可穿過數條頭髮，而飛沫的直徑則大概只有30分1的頭髮直徑。換言之，毛巾的隙縫比飛沫大超過一百倍。因此即使重疊多層的毛巾，也無法有效阻隔飛沫。網上流傳有人以與N95口罩相似的胸圍當口罩，Dr Kwong只贈了四字：「一樣咁流」。

假若就如港府般，搶購口罩失敗，家中也沒有口罩存貨該如何是好？Dr Kwong笑言大家亦可就地取材，例如大媽們愛戴，附有太陽擋的帽子，頗能阻擋迎面噴來的飛沫，不過要留意，如果飛沫早已懸浮在空氣中，太陽帽就無法阻隔。至於有人自製透明膠水樽「冚頭」防疫，效果與太陽帽相似，同樣無法阻隔懸浮在空氣的飛沫，但就有「靠嚇」作用，令其他人乖乖戴上口罩。

一罩難求下，有人建議重用口罩亦可行，方法是用酒精噴在口罩前後消毒，Dr Kwong認為此舉是可以，不過就要留意。外科口罩一般分作三層，最外的是防水層，中間是最重要的，用作阻隔飛沫微粒，而對內的一層則是用作避免口水噴濕中間一層。最難清理消毒的是中間的一層，由於該層用作阻隔帶有病毒的飛沫，如果用酒精噴，可能未能將病毒殺死。「病毒細過飛沫好多，可以穿過中間嗰層，再用自就就會吸番」。

因此，使用酒精消毒口罩的原則是，「你肯定你冇去過高危地方，冇去過醫院、公共交通工具，確保中間嗰層係乾淨。」酒精噴在貼面的一層，消滅自己口水的細菌後重用。他又提醒，在口罩內加紙巾只可延長口罩壽命一至兩小時，防止弄濕中間一層，減低口罩效用。為人為己，戴過的口罩還是不要蒸、不要炸、不要重用，取用新的口罩保平安。