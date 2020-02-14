夏寶龍兼掌港澳辦　譚耀宗：中央更重視港澳工作

修訂《逃犯條例》風波持續逾8個月，內地官媒昨(13日)報道，國務院免去張曉明的國務院港澳辦主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任(正部長級)，而其職務就由全國政協副主席夏寶龍兼任。全國人大常委譚耀宗今(14日)出席電台節目時表示，港澳辦主任由夏寶龍兼任反影中央更加重視港澳工作，對香港可獲得中央更大的支持有幫忙，中港聯繫將更密切。不過他不願評論會否有機會撤換行政長官。

譚又指，夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧為中央第一把手，富資深政治經驗，希望以兩人的經驗和能力，助一國兩制發展。譚又不認為國務院免去張曉明的國務院港澳辦主任職務是降職，因為張曉明對港澳事務很熟悉，有需要繼續留在港澳辦。

譚認為，香港過去半年發生很多事情值得思考，去年十九大四中全會時，已確認現時實施的制度好，但自治能力水平有需要提高，需要研究和完善不足的地方，有問題時要調整，認為在香港社會出現大變化的情況下，人事安排有所調整亦合理，能符合人民不同的期望，克服發展過程中的問題。他不覺得中央在對港政策上，會有很多大變動，但希望人事調整後，新人事有新思維，新主任與中央聯繫更密切，希望會有新的改變，能促進香港的新變化。至於會否有機會換特首，譚耀宗表示不想估計，希望香港主事的官員努力抗疫，不負中央所託。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，港澳辦人事變動屬意料中事，中美博弈下，有外部勢力介入香港事務，令香港的管治形勢更惡劣。劉預計，香港以後的管治模式將由中央政府、特區政府及愛國力量互相協助，以扭轉現時的政治局面。劉又指，只要中央對港政策不變，港澳辦及中聯辦都會繼續按原有政策辦事。