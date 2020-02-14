教育界指延長停課屬意料中事　冀政府助學校購防疫物資

周慧珍表示，幼園停課期間並無停止運作，學校仍有開放照顧受託管的幼童。

新冠肺炎襲港，教育局昨日(13日)宣布全港幼稚園、中小學再延長停課兩周，至不早於3月16日復課。中學校長會主席鄧振強今早(14日)出席電台節目時表示，延長停課屬意料中事，因為疫情未有減退迹象，學校未有足夠的防疫物品，而教育局亦未能保證為學校提供足夠的防疫物資，復課確實日子仍未有定案。

鄧振強指有不少學校下周起，安排以視像會議實時授課，以增加師生互動。鄧指雖然今年的文憑試未有最終定案，但認為應屆中六學生只要按照原定的計劃準備即可，不用過於擔心。

資助小學校長會主席張勇邦指，多數學校的口罩存量不足一天，以每校500名學生估算，學校每日至少要具備1000個口罩，目前面對採購口罩上的困難，張希望教育局協助統籌中央採購。張表示，相較於沙士時期，目前的電子教學技術已足以維持基本教學，他理解家長擔心學生課堂上課減少，可考慮縮短暑假用作補課，但不建議取消暑假。

幼兒教育人員協會主席周慧珍表示，有幼稚園家長不希望停課期間仍然交學費，故有學校出現退學潮，以幼園N班的情況尤其嚴重。她希望政府可考慮協助家長在停課期間支付學費，以支持幼稚園營運，減低園方營運壓力，亦促政府盡快作出決定以穩定人心。周又指，幼園停課期間並無停止運作，學校仍有開放照顧受託管的幼童，老師亦需要準備網上教材等。

周指幼園普遍有防疫物資短缺的情況，全日制幼稚園每名幼童日需3個口罩，她對學校在復課後籌備防疫物資的工作不樂觀，希望政府伸出援手。