港大深圳醫院教自製口罩　可達外科口罩成效九成

新冠肺炎肆虐，巿面口罩難求，有巿民為自保自製口罩，但成效存疑！香港大學深圳醫院與香港消費者委員會等工作小組經測試後發現，以透明膠套作為面罩，配以一張面紙巾加兩張廚房紙作為外層而製成的自製口罩，對20-200nm氣溶膠微粒的過濾功能，能夠達到外科口罩九成以上效果。

至於重用口罩，工作小組並不建議嘗試用任何方法，包括清水，酒精，洗潔精，梘液，肥皂等去清洗或消毒口罩的表面或任何部份，因會令纖維受損，影響過濾效能，失去防護作用。

是次研究由香港大學深圳醫院與消委會、香港應用科技研究院、香港科技園公司和香港城市大學建築學及土木工程學系合作，迅速成立了工作小組室測試外科口罩在清洗消毒後功能，並對DIY自製口罩安全性及功能進行分析。

DIY自製口罩必須參考醫護口罩的三重設計（面層防水、中層過濾、底層吸水）的原理，工作小組建議以透明膠套作為面罩。在螢光劑模擬咳嗽測試中，面罩能有效阻擋大量飛沫。透明膠片成本只需約兩元，且可以清洗後多次使用。

中層過濾可用廚房紙，廚房紙一般可達到處理食品的衞生標準規格，而在香港科學園掃瞄電子顯微鏡檢視其纖維大小、空隙及排列，與外科口罩物料相若。而內層吸水可用袋裝或盒裝三層或四層面紙。

工作小組建議，市民在欠缺外科口罩而須自製的情況下，可考慮以上物料及設計作為防護。面罩膠片成本只需約2港元，經清潔消毒後，可多次使用，而一次性自製口罩的製作成本只需兩、三毫港元。

不過小組提醒用家注意，使用自製口罩時，面紙巾面是貼向口鼻，廚房紙面是向外；戴上一、兩小時後口罩內的紙巾或已濕潤，應馬上更換；切勿重複使用自製口罩。而用過的防護膠片面罩要用1:49稀釋的家用漂白水或酒精清潔消毒，或使用梘液、洗潔精及清水清潔後方可重用；如防護膠片明顯受污染、有污垢或破裂，小組亦不建議重用。如果市民需要前往醫院、診所等染病高危地點，或已出現上呼吸道病徵，應盡可能佩戴合規格的外科口罩。