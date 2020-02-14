康美樓居民稱房署消毒徹底　減低染新冠肺炎憂慮

新冠肺炎肆虐，青衣長康邨康美樓更加出現首宗疑「樓上傳樓下」的感染個案，港府周二(11日)凌晨撤離康美樓07室住戶。3日過後，區內回復平靜，居民如常外出買菜，有康美樓的居民表示之前有擔心，但見到當局的消毒工作做得好，亦感放心；亦有居民表示「未驚過」，只戴布口罩便出門「飲茶」。

今早康美樓出入的人不多，多為出門添置日常用品的居民，而旁邊的長康邨第二街市內，攤販如常營業，街市內的藥房有消毒藥水供應，但口罩、酒精搓手液和廁紙則欠奉。從事環境衞生業、家住A座中層1室的林太表示，在剛剛得知確診消息的時候曾有擔憂，但發現房署的消毒工作徹底，因此已釋除疑慮。她又指家中一直以漂白水清潔，並不擔心，會如常每日外出買菜。

住在康美樓C座高層30室的朱太，今早只戴一個布口罩便出門「飲早茶」，她表示自己有做運動，「除左啲老人病之外連小病都無」，因此「無驚過」，她又指由於房署不久前才維修過她的單位，不擔心有氣喉漏氣的情況；相反現時天氣潮濕，若不停以漂白水清潔家居會令地板有「水氣」，因此不會特意增加清潔的頻率。但她補充指，近期會減少出門的次數，每2日出門一次買菜，以減低染病風險。