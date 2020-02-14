彩虹站疑成播菌源頭　醫生區議員齊促封站

港鐵彩虹站被發現有3個冷卻塔含有退伍軍人桿菌，鄰近一帶有11名長者中招，感染退伍軍人病。有市民及區議員表明擔心，今午（14日）到該站請願，要求港鐵全面封閉車站，以進行徹底消毒。有專科醫生指，冷卻水塔若有病菌，會影響中央冷氣系統或冷熱水管，病菌或會沿水點停留在出入口、月台等，當市民經過時便可能受感染。醫生提醒，市民應避免使用彩虹站，又促請港鐵全面清潔及消毒車站。

港鐵現時已停止彩虹站其4個冷卻塔運作，不過感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，退伍軍人桿菌潛伏期約2至10日，冷卻水塔若有病菌，會影響中央冷氣系統或冷熱水管，而彩虹站仍有使用空調，病菌或會沿水點停留在出入口、月台等，當市民經過時便可能受感染，認為港鐵不應只停止冷卻塔的運作，應關閉彩虹站，進行全面清潔及消毒所有出風口，從源頭堵截病菌。市民則應避免使用彩虹站，如要經過，應帶上口罩，或閉氣「急急腳」途經該站。

曾又警告，退伍軍人桿菌除可在冷卻水塔發現，噴水池、加濕器及呼吸道醫療器材亦會存在。他認為今次事件是一個警號，因本港一年約80至100宗退伍軍人症個案，目前11人感染已佔8分之1，形容情況非常罕見，認為港鐵每日服務數以百萬計人次，彩虹站更是市民常用車站，不應成為病菌溫床。

他指出，除了港鐵應加強監察冷卻水塔運作外，附近屋邨亦應定期檢查水缸和食水系統，市民有使用濾水器要留意濾芯衞生情況，以及檢查水龍頭和花灑頭是否要更換。

黃大仙區議員莫灝哲指，不少市民表達對事件的關注，他認為雖然冷卻塔設於站外，但港鐵有必要公開水塔位置，釋除居民疑慮，並促請港鐵在不影響乘客及收站後全面清潔及消毒該站。他將向港鐵跟進事件及向衞生防護中心了解其傳播途徑。