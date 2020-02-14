屯馬線站廁所去水首日即淤塞　工程追加撥款料150億元

港鐵沙中線工程多次超支延誤，原定貫通東西走廊的屯馬線亦延至今日(14日)才局部通車，先啟用大圍站至啟德站。曾任九廣鐵路主席的議員田北辰今特地巡視「屯馬線一期」通車情況，以及了解與東鐵線及觀塘線的轉乘情況。雖然他指平時經常坐港鐵，但在東鐵線沙田站入閘時「嘟卡」就遇到困難，需要助手協助，近1分鐘才成功入閘。

他巡視後稱，屯馬線指示牌大致清晰，車廂亦不錯，惟在鑽石山站男廁發現尿兜底下有積水，無法順利去水，質疑去水口「第一日就塞咗？」他認為，選擇在星期五通車並非一個好選擇，只是碰巧遇上疫情，客量有所減少而無出現混亂情況，認為疫情過後的假期日才是真正考驗。

至於港鐵遲遲未公布沙中線工程最新超支情況，田指據其了解，港鐵及政府最終向立法會申請的追加撥款會由原來165億港元，降至約150億港元，又稱相信港鐵會把握因疫情延期議程的時間，進一步與承辦商協商，降低超支成本。他認為，若今年上半年內無法取得撥款，部分工程或會因此停滯，影響沙中線過海段通車時間，他指港鐵正努力降低成本，相信若降至100億至120億港元左右，反對派議員都會較為寬容。