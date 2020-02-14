打工仔被迫放假減薪　工會促勞工處跟進

打工仔生計受新冠肺炎疫情影響，不少人被迫放無薪假，甚至要減薪。港九工團聯合總會數名代表今（14日）到勞工處辦事處請願，要求勞工處跟進並作出呼籲，要求僱主不要單方面更改僱傭合約。該會代表又指，接獲約40宗求助個案及投訴，有工人遭僱主要求放無薪假及減工作時數，以餐飲及運輸業較多，佔一半。

該會勞工研究部主任李國強指，接獲來自餐飲、零售及運輸業的工人求助，報稱被單方面更改僱傭合約，包括放無薪假及減工作時數，另有十多宗個案涉及裁員，據他所知，有船公司早前已派「大信封」。他指，冀政府設立抗疫基金，並立即啟動基金，因有工人反映「穀種食唔耐」。失業者希望獲派緊急補助，政府牌費等亦希望豁免。

工會呼籲僱主與僱員有商有量，不要單方面減薪及放無薪假，另要求勞工處加強巡查，警告或檢控違反僱傭條例或職業安全條例的公司，並要求政府仿效澳門、新加坡，推出紓困措施。