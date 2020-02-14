屯院宿舍水喉流黑色銹水　醫護焗瞓黑色床褥

新冠肺炎肆虐，不少曾接觸患者的前線醫護需要暫住宿舍以免將病菌帶回家中影響家人。屯門區區議員何國豪指收到屯門醫院前線護士投訴，指護士宿舍的衞生狀況極度惡劣，污積灰塵滿布之餘，床褥變為黑色，最令人吃驚是水喉開足10分鐘後仍流出黑色銹水，明顯多年來無人打理，批評屯門醫院漠視前線醫護健康。

何國豪在社交網站FB發帖，並上載多張相片，指收屯門醫院前線護士投訴，指有正在照顧新冠肺炎病人的護士為了防止病毒散播社區，最近入住宿舍，但驚見宿舍內，周圍污積灰塵，床褥變為黑色，沖涼房污穢不堪，水喉開足10分鐘均是銹水！「好明顯個宿舍十幾年都冇人打理，執都唔執就比醫護入去住，醫管局高層有冇理過醫護？」他又指前線醫護生死相搏，但高層就懶理他們安危，不單醫護防疫裝備不足，連隔離地方亦不堪，已去信醫管局要求立即調查。

屯門醫院發言人回覆指，對臨時員工宿舍的狀況欠佳深感抱歉。昨晚(13日)得悉事件後，已即時提出補救措施，包括聯絡同事更換房間，並安排另一個洗手間予入住同一樓層的同事使用。

鑑於目前在醫院留宿的同事較平日大幅增加，醫院需要在短時間內清潔及翻新部分閒置的舊員工宿位。而在安排房間過程中溝通有誤，意外安排了未完成大清潔的房間予員工使用。屯門醫院向對受影響員工致歉，指今早會派員巡視所有員工宿位並執行有效改善措施，今後定必加強監察宿位的狀況，確保衞生水平，以提供一個理想的留宿環境予同事。