去年欠債人求助個案升6%　機構促政府推低息還款等

香港先後受到反修例風波及新冠肺炎疫情「夾擊」，欠債人於經濟不景氣下面臨失業或減薪困境，債務百上加斤。有提供債務及理財輔導服務的中心，比較2018年下半年及去年下半年的數據，發現去年因欠債而求助的人數較前年多出6%，當中尤以任職飲食業、銷售業及運輸物流業的欠債人求助增幅最為明顯，由前年至去年的增幅高達5%至10%不等。中心趁政府正準備財政預算案，建議財經事務及庫務局鼓勵中小型財務公司提供低息還款或債務紓緩計劃，為有需要的欠債人解燃眉之急。

明愛向晴軒危機專線及教育中心由2002年起提供債務及理財輔導服務，至今接獲逾9.1萬宗個案。該中心今日(14日)公布以2018年及去年7至12月的數據作比較，留意到香港經濟由社會活動開始轉差，求助個案中失業人數由前年至去年隨之增加4%。欠債人大多未能即時找到工作，令求助數目由前年至去年增加了336人，升幅約6%。中心指出「入不敷支」在過去兩年均為最主要欠債理由，求助個案中任職飲食業人員的比例由前年的0%上升至去年的10%，其次就是銷售業及運輸物流業，增幅分別為9%及5%。

中心指出，除了社會運動影響，最近新冠肺炎疫情亦進一步拖累經濟，以致各行各業受重創，特別是飲食及銷售業因收入減少而令更多欠債人前來求助。加上不少企業及機構開始要求員工放無薪假，中心相信未來可能會出現裁員及減薪潮，令商業及經濟再惡化。

中心發現約69%個案向銀行或大型財務公司借貸，另有22%向中小型財產公司借貸。中心預料若欠債人未能準時償還債務時，中小型的財務公司或採取密集式及恐嚇性強的追數手法，令欠債人或其家人就範還款。由於這些財務公司未能提供一些有效的渠道令債務人可以還款，縱使欠債人申請破產，這些中小型財務公司仍會追數，政府亦欠缺有效措施監管，相信未來會有不少個案因沒有方法解決債項，亦不想債務影響家人而走上絕路。

因此，中心建議財經事務及庫務局鼓勵中小型財務公司，提供低息還款計劃或提供債務紓緩計劃，總還款金額亦不能多於債務人的收入40%，以減低價務人的還款壓力；中心亦促請銀行可安排「還息不還本」措施至有需要的欠債人，為期3至6個月，待他們有機會改善收入。