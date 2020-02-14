疫情下教育中心停業面臨倒閉　促政府支援

新冠肺炎疫情持續，教育局宣布全港學校延遲復課，除中、小學及幼稚園外，私營補習社和教育中心亦須停課，導致近8000間教育中心被迫停業，面臨倒閉。約800名教育中心東主今日（14日）聯署，促請政府正視停課期間業界面對的財政問題，並提供支援，包括代繳停課期間的一半租金、為受影響導師提供50%生活津貼及促請政府呼籲業主減租或免租。

教育中心聯盟發言人蘇先生表示，參與聯署的業界自停課起已流失9成學生，每月虧損達10萬元，預料將會有倒閉潮，而教育局早前向教育中心及補習社致電及發信，要求他們停業，導致9成教育中心零收入，影響約10萬名員工生計。

而在葵涌開有2間補習社的東主饒先生稱，中心原有約400名學生，但至1月起聽從教育局指令暫停營運，損失近40萬元，當中舖租佔8至10萬元，導師則每人每月約2萬元，現時需動用私人儲備出糧給員工，無法預計可以堅持多久。

議員葉建源及鄭松泰則表示，教育中心及補習社是基層家庭和雙職父母的必須品，若補習社倒閉，部分家長則需湊小朋友無法工作，需要停業停工，影響深遠，希望政府正視問題，支援業界。