彩虹站冷卻塔存高濃度退伍軍人菌　居民冀封站消毒

黃大仙近日爆發一宗涉及11人的退伍軍人病群組個案，事後衞生防護中心於港鐵彩虹站其中3個淡水冷卻塔的樣本中，發現嗜肺性退伍軍人桿菌濃度高於行動水平。有街坊對此表示擔心，認為港鐵應關閉彩虹站作全面消毒，亦有附近居民認為港鐵的衞生情況不俗，未來不會改乘巴士。

東網記者今午(14日)到場視察，發現至少有2名身穿全身防護衣的工作人員，於其中一個涉事淡水冷卻塔上進行清潔及消毒。居於彩虹邨接近6年的馮太與就讀中一的女兒外出，她表示每日均乘搭地鐵出行，擔心不慎接觸到受污染水源，「咁嘅時勢個個都驚啦」，未來將改乘巴士，減少染病機會。馮認為港鐵應關閉彩虹站作全面消毒。

乘搭地鐵到彩虹探望朋友的阮小姐表示，今早從新聞得知事件，惟對該病症認識不深，會提點朋友小心染病。被問及稍後離開時會否改乘巴士，她認為「巴士都可能有其他菌㗎」，將繼續乘地鐵離開。任職公務員的街坊伍小姐表示，大廈管理處未有特意提醒住户，又坦言「都無得擔心㗎啦」，認為港鐵的衞生情況不俗，未來不會改乘巴士，以免塞車導致上班遲到。