港府擬包機接鑽石公主號港人返港　待與日方商討日期

停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪有10名港人確診感染新冠肺炎，其餘旅客在郵輪隔離。據了解，特區政府正研究包括包機等多個方案，接載船上港人返港，但仍有待與日本當局商討日期。有立法會議員指收到一宗港人求助，指自己年約80歲的老父確診染病，正等候安排入院，希望政府協助。

船上港人透露，未有感染人士可以留在船上或上岸隔離至下周三(19日)，但政府連日來與日本當局商討，對方仍未給予明確日子讓沒有感染的人士離開，所以未能確定協助他們回港的日子。現時有4名入境處人員在當地協助，他們亦掌握需要協助港人的資料，但由於船上不斷出現新感染個案，日本當局亦未開始讓旅客落船檢疫；而特區政府亦需了解船上港人是否希望即時返港，或要再前往其他地點。

滯留船上的香港互聯網協會網絡保安及私隱工作組召集人楊和生接受電台訪問時稱，船上氣氛正常，日本當局今早(14日)宣布會先為高危人士再檢驗。他認為，旅客可選擇上岸，對於住內艙房的人士有好處。在隔離期間，旅客可分批到甲板，但當有人確診後，他沒有到過甲板，因為不想與太多人接觸，擔心受感染。

立法會議員鄭泳舜表示，收到一名港人男子求助，指其父親確診染病。該男子指因其父有長期病患，加上言語不通，溝通有困難，對於未能了解父親的醫療安排感到擔心。鄭表示，已約見食物及衞生局局長陳肇始，要求局方提供更多支援給郵輪上的家庭，包括為有關人士提供翻譯和顧問查詢等支援，或考慮增設專線解答他們的問題。

另因下周三便結束隔離期，鄭促請政府盡快決定是否派包機接回郵輪上的港人，以及他們回港後是否需要再作隔離及檢疫測試等。