謊稱生理鹽水可清潔雙手抹地　海關拘藥房董事及店員

新冠肺炎肆虐，全城防疫，口罩及其他如消毒藥水等防疫產品被搶空，價格高企。香港海關於上月27日展開代號「守護者」的全港性大規模特別行動，巡查各區外科口罩及其他防疫產品的零售點。昨日(13日)在旺角一間藥房「放蛇」進行試購，拘捕一名涉嫌以不良營商手法售賣生理鹽水而違反《商品說明條例》的店員及一名公司董事，並檢獲23支懷疑生理鹽水，估計市值約575港元。

海關早前發現旺角區內有藥房懷疑以不良營商手法售賣生理鹽水，遂派出關員到不同藥房進行試購。期間發現上述涉案藥房出售以塑膠樽裝容器盛載標示為「0.9% sodium chloride」(氯化鈉)及「清洗傷口用」 的生理鹽水，每樽1000毫升售價25港元，5樽100港元；而載貨紙箱上則展示自製單張，聲稱生理鹽水適用於清潔雙手和地板，與產品說明不符，涉嫌違反《商品說明條例》。

海關人員隨即拘捕該藥房的一名30歲男店員及同齡的藥房男董事。案件仍在調查中，而所檢獲的生理鹽水會送往政府化驗所進行化驗，以確定其成分及安全性。

截止昨日為止，「守護者」行動已經持續18天，期間出動超過1900人次的海關人員，於全港各區零售點巡查超過1.2萬間次，以確保市面出售的防疫產品符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》的規定。海關指行動將持續進行，繼續加強執法力度，打擊違反相關條例的活動，如發現有任何涉嫌違法行為會即時向公眾作出公布。