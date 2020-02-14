強制隔離檢疫如虛設　律敦治醫護踢爆8人瞞報求醫

新冠肺炎疫情肆虐全球，政府上周六(8日)凌晨起對所有從內地入境人士實施強制隔離檢疫14天，但議員譚文豪稱今日(14日)收到醫護人員投訴，指過去2日有共8名在隔離令生效後從內地返港、應家居隔離人士到律敦治醫院求診，並向醫護隱瞞曾到內地，而院方得悉事件後疑未按隔離令向衞生署及警方通報，任由隔離人士自行離開，譚質疑隔離令成效及執法能力，憂慮可能令疫症進一步蔓延，又批評該8名隔離人士行為不負責任和自私，漠視他人安全健康。

譚指，該8名隔離人士分別到律敦治醫院的骨科、外科和心臟科求診，在檢查和登記資料過程中，兩度隱瞞到內地的外遊紀錄，直到專科醫生在系統發現該8人曾到內地後，即時拒絕為他們治療和安排覆診，心臟科則叫該病人到藥房配藥，而醫生亦有向醫院管理層上報事件，但部門經理未有打算通知衞生署和報警，更任由病人離開。

由於該8人先後曾到醫院分流中心、不同專科診所，甚至在藥房配藥，譚文豪擔心該8人在過程中有機會將潛在病毒傳染給其他人，並引用香港法例第599章《預防及控疾病條例》，若有人涉隱瞞或虛報病歷和行蹤，即屬違法，加上違反家居檢疫令要求，同一時間已觸犯兩條法例。

譚認為，現時法例阻嚇力不足，違反檢疫令3次才被安排入住檢疫中心，要求政府應檢控違法者以及向醫院提供清晰指引，以便處理家居隔離人士到院求診的情況。