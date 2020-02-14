休班警拒住院戒毒判留案底　辯稱吸二手煙致報告出錯

休班交通警去年在羅湖過關返港時，被揭發藏有冰毒、「偉哥」和私煙，事後承認藏毒等4罪，去年被判18個月感化兼罰款，感化條件是需接受住院式戒毒治療，但不足1個月，他涉因拒絕留在戒毒中心而被指違反感化令，今(14日)被押往粉嶺法院再處理。裁判官質問被告是否在感化令頒布後再沾毒品，因他尿液驗出毒品反應，被告否認吸毒，竟稱因吸得多二手煙才致報告出錯。裁判官聽罷，遂判被告進戒毒所，需留有案底，並撤銷其感化令。

被告無法律代表，自辯稱渴望外出探望母親，因母親得悉他被捕消息後暈倒。當裁判官指出被告的尿液驗出對安非他命呈陽性反應時，被告自稱無再吸毒，問心無愧，或許因他在人多狹窄的空間吸入二手煙才致報告出錯。被告又透露，因反修例風波影響，他遭羈留室內的犯人攻擊。

據悉，男被告馬道宸(47歲)判刑後一度入住晨曦會接受住院式戒毒，但他很快便因認為院舍內需共用餐具的做法不文明，以及社工拒絕為他申請傷殘津貼等諸多理由而自行離開。感化官事後嘗試致電給他但無果，約他見面他又爽約，故感化官認為他違反了感化令。

控罪指被告於去年4月8日，在羅湖管制站海關入境大堂管有一顆含昔多芬的藥物、小量冰毒，以及適用於及擬用作於吸服危險藥物的器具，即玻璃管和膠樽等物品。辯方早前求情指，被告數年前執勤時遇上交通意外頸椎受傷，他有感醫生處方的止痛藥效用不大，故聽從朋友介紹服食冰毒。