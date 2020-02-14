新冠肺炎重挫旅遊業　上月訪港旅客按年大跌53%

新冠肺炎肆虐下，令原本已遭受重創的本港旅遊業雪上加霜。香港旅遊發展局今日(14日)公布，上月初訪港旅客數字為320萬人次，即每日平均約10萬人次，與去年上半年平均每日 20萬人次比較，按年下跌53%，當中內地及短途市場跌幅最大，超過50%。

雖然上月中因農曆新年效應，訪港旅客回升至平均每日約13萬人次，惟受新冠肺炎疫情影響，不少航空公司已暫停來往香港航線及削減航班，政府亦推出了一系列大幅減低香港與內地人流的措施，因此上月下旬的旅客數量大幅下滑，單日訪港人次跌至6.5萬。而本月份最新數字也顯示，旅客人數持續下跌，單日訪港旅客人次跌至低於3000，當中75%為非內地旅客。

旅發局會在官方網頁提供政府實施最新的防疫措施，亦設立專頁為旅客提供旅遊資訊，包括景點的最新安排。此外，為方便「香港除夕倒數大抽獎」的得獎者換領獎品，旅發局宣布將換領期限延長一個月至下月19日，有需要會再作檢視。