84%港人不滿港府防疫表現　倡下放權力予衞生專家把關

新冠肺炎確診個案持續增加，惟政府拒絕全面封關，對外亦稱採購口罩失敗。香港民意研究所今日(14日)發表有關市民對疫情及政府抗疫措施的調查，結果顯示，有76%受訪者不滿政府應付疫情的表現，70%認為全面封關才能防止疫情傳入香港。有學者指政府已錯失預防疫情的最佳時機，建議政府下放權力予專家及科學家，讓他們決定如何抗疫。

調查於本周三(12日)透過網上問卷進行，在「香港市民代表組群」/「香港市民自結組群」分別訪問1255及14,281人。結果顯示，有分別76%/84%不滿港府應付疫情的表現、亦有44%/48%人指口罩儲備只能用2至3星期、有30%/34%擔心自己未來一個月會感染肺炎，及有86%/93%認同停課是必要防疫措施。

特首林鄭月娥日前稱現時封關已無意思，惟調查結果顯示，有70%/79%受訪者認為全面封關才能有效防止疫情流入香港，有66%/72%不認同「新冠肺炎已經傳入香港所以封關沒有意義」的說法。

同為內科醫生的醫學界議員陳沛然認為，香港暫未有兒童因今次疫情死亡，反映停課措施有作用，又指坊間與醫護的防護儲備是一環扣一環，市民現時的防疫物資漸見緊絀，其實是顯示醫護的防護裝備將會見底。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀指出，政府已錯失預防疫情的最佳時機，加上政府處理反修例風波不力，令其推行的防疫措施不被市民信任。他建議林鄭將權力下放予專家及科學家，「專家講一句好過特首講十句」，認為專家在處理疫情的經驗亦較多，由他們決定是否封關較政府更恰當。