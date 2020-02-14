情人節玫瑰割價促銷保本　店主怒斥政府防疫不力難經營

今日(14日)是一年一度的西方情人節，但新冠肺炎襲港，令原本甜蜜溫馨的節日蒙上陰霾。有旺角花墟商戶表示，受疫情影響人流減少30%至50%，需減價或推出平價的小型花束促銷吸客。花店批評政府防疫不力，令小企業難以經營，打算今年中完租約後便結業。

旺角花墟今日中午有不少市民前來買花，但現場未有像往年西方情人節正日般擠得水洩不通。市民莊先生豪花1200港元訂了一束15支的紅玫瑰給女朋友，他稱這次是首次買花，而選擇買15支是因為他與女朋友都是在15號生日，他認為情人節送花一年一次，售價尚算合理。

袁先生和區小姐今日亦到花墟買花，他們認為受肺炎疫情影響，花店今年訂價都不如往年進取，售價只是比平日略貴，甚至看見有花店推出120港元一束數支的玫瑰。另一名市民王先生則花了280港元買了一束11支的玫瑰送給太太，他覺得今年花墟內玫瑰花售價比去年便宜了約200港元。

花店負責人李先生表示，其店舖在花墟經營了20多年，今年因為受疫情影響，少了30%至40%的人來買花，因此他們都減價20至30港元來吸客，例如一束6支的粉紅玫瑰連滿天星及毋忘我配花只售120港元，希望能做到薄利多銷。

另一家花店負責人陳小姐則稱，今年生意比去年少了一半，尤以訂價較貴的大型花束最受影響，銷量減少近70%，所以她們推出了80港元一束的細花來吸客。她指，由去年8月31日發生所港鐵太子站事件後，花墟人流已經減少，加上多家大學的畢業禮受到影響亦令其生意受損，而現時疫情下本港接連出現確診個案更打擊市民消費意欲，並將矛頭直指特首林鄭月娥：「林鄭每次出嚟講嘢我地生意就再差一啲，愈幫愈忙，又唔肯封關，政府咁搞法，我地啲小本經營真係好難捱。」她稱，雖然該店投資了數十萬港元並開業只有一年多，但她打算今年中完成租約後便結業。

另據入境處數據顯示，今日有237對情侶安排註冊結婚。尖沙咀文化中心今早有多對新人在該處著名的樓梯位「打卡」影相，前來祝賀的親友不少人都戴上口罩，但多數人在合照時暫時脫下口罩，露出燦爛笑容。

拍拖逾兩年的韓氏夫婦表示，早在2、3個月前籌備在今日註冊結婚，所幸疫情未有打亂其計劃，韓先生更笑言：「有真愛便百毒不侵。」另一對新人、從事會計的林氏夫婦亦選擇於今日結束6年的愛情長跑，攜手步入人生新階段。對於抱得美人歸，林先生坦言需感謝太太多年來對其的照顧及諒解，他們亦不擔心婚禮會受疫情影響。